Urgente Histórico Fermín Aldeguer en Indonesia: primer murciano que consigue una victoria en MotoGP

Sánchez, sobre Fernández Vara: «Un referente socialista que dedicó su vida a Extremadura»

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales

C. P. S.

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:44

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha fallecido esta madrugada. Ha sido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha dado a conocer la ... noticia en sus redes sociales.

