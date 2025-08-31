La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez visita Orense durante la ola de incendios. EFE

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

El presidente también ofrece una entrevista en el Telediario de TVE mientras Feijóo se lleva a la dirección nacional del PP a Aranjuez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:54

Tras el relativo parón veraniego, la maquinaria de los principales partidos echa a andar este lunes con varias citas destacadas. El presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, presenta en Madrid su propuesta de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática en un acto que se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el que estará arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  5. 5 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  6. 6 Una médica advierte sobre un error muy común con la pasta y el arroz en verano: «Puede matarnos»
  7. 7

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  8. 8 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  9. 9 La vigilancia por la fiesta marítima convocada junto a la isla del Ciervo disipa fondeos
  10. 10 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática