Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

Pedro Sánchez defiende que, con su liderazgo, España se ha convertido en un «faro» para muchos progresistas que, en todo el mundo, ven con angustia ... el avance de la ultraderecha y con ese mismo enfoque se sentó este lunes antes medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, para hablar de las recetas «progresistas» frente a los desafíos globales y para lanzar el mensaje de que no todo está perdido y para presentarse como ejemplo de líder alternativo a Donald Trump.

El lugar elegido -en el arranque de la semana internacional marcada por la 80º Asamblea General de la ONU, en la que el miércoles intervendrá el Rey, y apenas unas horas antes de que diera comienzo la conferencia internacional sobre los dos Estados en los que varios países más darán el paso de reconocer el Estado palestino - no es casual. La Universidad de Columbia fue escenario durante 2024 de protestas de propalestinas en las que numerosos estudiantes reclamaron, a través de acampadas, que la institución rompiera cualquier tipo de lazo con Israel. Fue la primera vez desde las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en 1968,que se permitió la entrada de la policía en el campus para reprimir las acciones estudiantiles.

Los alumnos que siguieron la conferencia de Sánchez y su posterior charla con el profesor de Historia y director del Instituto Europeo Adam Tooze, en el salón de actos de la biblioteca Low Memorial de la universidad, no mostraron un excesivo activismo ni tuvieron oportunidad alguna de elevar sus preguntas. Pero sí aplaudieron algunos pasajes de su intervención. Fundamentalmente, aquellas en las que ha defendido el papel de la inmigración como motor económico, en las que ha criticado el papel de la comunidad internacional frente a Gaza y en las que ha defendido la libertad de expresión y de credo como principios básicos de la democracia.