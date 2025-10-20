La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sánchez, en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea EFE

Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

El jefe del Ejecutivo apunta que un «13%» de los 10.000 millones extra invertidos este año para alcanzar el 2% del PIB corresponden a ese tipo de partidas y defiende que su planteamiento está «en consonancia» con la OTAN y la UE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:21

Pedro Sánchez no está dispuesto a dar su brazo a torcer en su empeño de que la lucha contra el cambio climático compute también como ... inversión en defensa, pese a las reticencias de algunos socios de la OTAN y de la Comisión Europea. En plena tensión con Donald Trump, abiertamente negacionista de la emergencia climática, por la negativa de España a elevar hasta el 5% el gasto militar, el jefe del Ejecutivo ha insistido hoy en que no modificará sus cuentas.

