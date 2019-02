Sánchez contra todos: «Espero que el 28 de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política» Casado y Rivera reprochan al Gobierno sus 'cesiones' al independentismo y Podemos marca distancias PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 10:30

La penúltima sesión de control de la legislatura, antes de las elecciones del 28 de abril, se convirtió esta mañana en un auténtico acto de precampaña en el que los distintos actores políticos aprovecharon para asentar los mensajes sobre los que pretenden catapultarse hacia la Moncloa. Pedro Sánchez, obligado a salir a la defensiva frente a Pablo Casado, Albert Rivera e Irene Montero, ha glosado su gestión, ha enarbolado sus Presupuestos fallidos como su principal promesa electoral y se ha presentado como víctima de una derecha incapaz de asumir que ya no gobierna.

«Espero que el 28 de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política», ha espetado el presidente del Gobierno primero al líder del PP y, después, a la portavoz de Unidas Podemos. Casado le había acusado de «vender la Nación a quien quiere destruirla», de «pinchar» el crecimiento de la economía y de «avergonzar a los aliados» internacionales con su visita a un dictator en Cuba y su política hacia Venezuela y de tener un Gobierno salpicado por los «escándalos». «Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo», ha reprochado incluso el dirigente popular antes de tirar de ironía. «Empaquete el colchón que lo sacará en dos meses porque vamos a ganar las elecciones».

Montero, por su parte, ha presentado a su formación como la única que puede garantizar que desde el Gobierno se hagan políticas sociales, ha reivindicado la autoría de la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional y ha pedido explicaciones sobre una supuesta orden interna del Gobierno a los ministros para que no se ejecute el 50% de lo presupuestado. «Es la prueba de que ustedes no son de fiar y de que, cuando creen que nadie les ve, se comportan como PP; hasta el que no nos vota sabe que para evitar un gobierno de las derechas el voto útil es el voto de Podemos», ha argumentado.

Sánchez no ha negado que exista tal orden pero ha acusado a Montero de hacer un relato «poco fidedigno» de lo ocurrido en los últimos ocho meses y ha reprochado a su partido que no apoyara el decreto sobre la vivienda el mes pasado y que ayer se levantara de la Mesa del Pacto de Toledo. «Mi primer compromiso será traer Presupuestos sociales que es lo que necesita la ciudadanía después de siete años de injusticia social», ha insistido.

A Rivera, el jefe el Ejecutivo le ha echado en cara que ponga un «cordón sanitario» al partido que «ha liderado el final del terrorismo» de ETA y que «lleva 140 años años sirviendo a España» y le ha acusado de ser un veleta, después de que el líder de Ciudadanos haya llegado a afirmar: «Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted». Rivera ha acusado a Sanchez de admitir una negociación con Cataluña como si de otro estado se tratara y de aceptar las 21 exigencias de Quim Torra, rechazadas por el Ejecutivo.«¿Qué concepto tiene usted de democracia? -ha cuestionado Sánchez- Excluye a los millones de personas que confían en el PSOE. Después de la foto de Colón debe tener un armario lleno de chaquetas: dejó la del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la derecha».