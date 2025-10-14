La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  4. 4 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  6. 6 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  7. 7 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  8. 8

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  9. 9 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  10. 10 Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel