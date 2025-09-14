La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez este domingo en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía en Málaga O.P.

Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente

El presidente del Gobierno aprovecha el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero en Málaga para tratar de contrarrestar la idea de inacción de la que le acusan sus socios

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:35

Pedro Sánchez sigue tirando de anuncios para marcar la agenda en el inicio del curso político y recuperar la moral del partido tras el varapalo ... del 'caso Cerdán', que hizo tambalear la legislatura el pasado junio. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía que el Ejecutivo obligará este lunes a sacar del alquiler temporal 53.000 viviendas que tendrán que pasar al mercado de alquiler permanente. «Eso es gobernar para la gente», ha presumido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  6. 6 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  7. 7

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  8. 8 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  9. 9

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  10. 10 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente

Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente