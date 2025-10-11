La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares

Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz

El presidente, invitado por el Gobierno egipcio, participará en la cita que dará un espaldarazo internacional al pacto de Trump asumido por Israel y Hamás

L. Pérez

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:06

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente este lunes en Egipto en la firma del acuerdo para el fin de la masacre en Gaza ... y la paz en Oriente Próximo que entró en vigor ayer viernes, tras ser asumido por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la milicia palestina Hamás bajo patrocinio de Donald Trump. Sánchez ha sido invitado por el Gobierno egipcio a una cumbre en Sharm el-Sheij, a orillas del Mar Rojo, con el que la comunidad internacional, con los países árabes al frente, pretende dar un espaldarazo explícito al pacto para hacer permanente el alto el fuego que ha puesto fin a dos años de castigo de Israel sobre la población civil de la Franja a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y forjar una salida duradera y estable al conflicto histórico en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  6. 6

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  7. 7 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  8. 8 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz

Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz