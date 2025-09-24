El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

El avión que transporta a la ministra de Defensa Margarita Robles a Lituania, donde tiene previsto visitar al destacamento aéreo integrado en una misión de la OTAN ... en el flanco este, ha sufrido un intento de «perturbaciones» del sistema de geolocalización GPS a su paso por las proximidades de Kaliningrado, territorio ruso fronterizo con Polonia y Lituania con salida al mar Báltico.

El episodio se ha producido a unos 40.000 pies de altura y 20 millas de distancia de Kaliningrado, cuando sobrevolaba el Báltico. La titular de Defensa viaja con un grupo de periodistas hasta la base de Siauliai y ha explicado en pleno vuelo junto al comandante de la aeronave este incidente. Las «perturbaciones» son interferencias en el GPS civil del avión. Una situación que provoca que el sistema de geolocalización esté perdido, indicando una posición diferente de la que en realidad se encuentra. «El avión está preparado para no tener interferencias. En cualquier caso es lo habitual en esta ruta, también en vuelos comerciales, no es porque sea el avión nuestro», señalaron Fuentes de Defensa.

En caso de tratarse de un vuelo civil sí tendría consecuencias, aunque los pilotos tengan otros sistemas tradicionales para no perder las coordenadas de la ruta. En el caso de la aeronave en la que vuela la ministra, al ser militar, cuenta con sistemas de protección añadidos que permiten repeler no solo las interferencias, sino mantener los datos GPS que proporcionan los satélites militares estadounidenses.

El suceso se ha producido cuando los sistemas de la aeronave han comenzado a emitir un leve pitido y los pilotos han descifrado que había distorsiones entre los datos que le transmitía el GPS civil con lo que le llegaban de los satélites militares estadounidenses.

Precedentes

Este tipo de actuaciones son habituales por parte de las tropas de Moscú. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vivió un episodio similar. Hace cuatro años Pedro Sánchez se vio obligado a interrumpir una rueda de prensa junto al primer ministro de la república báltica por la incursión de avión ruso en el espacio aéreo de Lituania.