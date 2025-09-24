La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Defensa, durante una visita a la base de Morón. EP

El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

Se trata de interferencias en el sistema de geolocalización, un episodio habitual cuando se pasa por el enclave ruso del Báltico

Mateo Balín

Mateo Balín

Enviado especial a Vilna

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:23

El avión que transporta a la ministra de Defensa Margarita Robles a Lituania, donde tiene previsto visitar al destacamento aéreo integrado en una misión de la OTAN ... en el flanco este, ha sufrido un intento de «perturbaciones» del sistema de geolocalización GPS a su paso por las proximidades de Kaliningrado, territorio ruso fronterizo con Polonia y Lituania con salida al mar Báltico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  5. 5

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  6. 6 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado