El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias
Allí se le ha podido ver acompañado de su sobrina María Zurita y el hijo de esta
C.P.S.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:17
Juan Carlos I ya se encuentra en Sanxenxo. El rey emérito llegó poco antes del mediodía al pantalán náutico de la ciudad gallega cumpliendo el ... mismo guion de todas sus visitas anteriores: como copiloto del Volvo de de su amigo y anfitrión, Pedro Campos. Una visita que se produce en plena polémica por la publicación de sus memorias en Francia.
Allí se le ha podido ver acompañado de su sobrina María Zurita -hija de su hermana Margarita-, quien viajó a Sanxenxo con su hijo, Carlitos, que es ahijado del rey emérito y que también estaba en el puerto sanxenxino.
El plan del emérito pasaba -como viene siendo habitual en cada visita que realiza- por navegar por la ría de Pontevedra. No obstante, hasta Sanxenxo no ha llegado su barco, el mítico Bribón, y además no sopla el viento para que pueda iniciarse la regata prevista para este sábado.
