Rescatan los cadáveres de 7 inmigrantes que iban a bordo de pateras en aguas de Almería Los fallecidos han sido encontrados en aguas de Carboneras donde irían a bordo de una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas que han conseguido llegar por sus medios a la playa de Los Muertos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:32

Los cuerpos de siete personas de origen extranjero que iban a bordo de distintas pateras han sido rescatados a lo largo de este miércoles en aguas de Carboneras y Níjar (Almería) sin que, por el momento, se descarte el hallazgo de nuevos cadáveres.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno y de Protección Civil en Carboneras han confirmado el rescate de hasta seis cuerpos en aguas de este término municipal tras los avisos recibidos por parte del 112 a primera hora de la mañana. Asimismo, se han contabilizado un séptimo cuerpo en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata, en Níjar.

Según los primeros indicios con los que trabajan los investigadores, los seis fallecidos hallados en aguas de Carboneras irían a bordo de una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas que han conseguido llegar por sus medios a la playa de Los Muertos.

Esta intervención se realizó sobre las 0,30 horas por parte de la Guardia Civil, si bien los avisos sobre la presencia de cadáveres en el mar comenzaron a recibirse a partir de las 8,00 horas.

Así, junto con Protección Civil de Carboneras se han rescatado al menos dos cuerpos en la playa de Las Marinicas mientras que el resto han aparecido en las playas de El Corral y en Los Muertos. Los cadáveres han aparecido progresivamente hasta las 13,30 horas y han sido conducidos al puerto pesquero de la localidad.

Del mismo modo, desde Cruz Roja se ha confirmado la atención de 37 personas, entre ellas dos mujeres y tres niños, que también han sido rescatados durante la madrugada. Los primeros indicios apuntan a que el séptimo cadáver encontrado en el mar viajaría a bordo de esta última patera, localizada sobre las 3,00 horas.

Los avisos por llegadas de embarcaciones se han producido durante toda la madrugada y a lo largo de la mañana, cuando los operativos de emergencias han recibido nuevos avisos en Carboneras, Mojácar y Níjar con al menos dos pateras ocupadas por una treintena de personas cada una, según los alertantes, y otra con otras cuatro.