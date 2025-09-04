La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero y Pilar Bernabé este jueves en un acto del PSOE sobre mujeres en Alcorcón EFE

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

Los socialistas, que no cuentan con el apoyo de sus socios para sacar adelante la iniciativa, presionan al PP: «Que tenga el valor de decir que está a favor de los puteros»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:17

No es casual que el PSOE haya decidido que su primer acto público en el inicio del nuevo curso político estuviera dedicado a las mujeres. ... El partido aún acusa el golpe causado a su imagen por las conversaciones entre el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente 'Koldo García', incorporadas a la instrucción de de la 'operación Delorme' conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García ( «Tienes a la Ariadna, que está perfecta», ofrecía uno. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», respondía el otro. «Pues las dos, y a tomar por culo») y las acusaciones de «comportamiento inadecuado» al ya exresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado secretario de Organización adjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  8. 8 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  9. 9

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  10. 10

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del &#039;caso Koldo&#039;