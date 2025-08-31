La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno EP

Más de 40 proyectos de ley, parados por discrepancias en el bloque de investidura

El Gobierno necesita del apoyo de sus aliados para aprobar los Presupuestos y desbloquear a partir de septiembre iniciativas como la reducción de la jornada laboral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El Gobierno encara el nuevo curso político con la confianza de sus aliados al límite y con un amplio listado de promesas y compromisos aplazados ... en el Congreso por la imposible aritmética parlamentaria. Tras cerrar el último curso con un raquítico balance legislativo –el PSOEsolo consiguió aprobar 10 leyes, de las que 8 fueron decretos– y alguna que otra sonora derrota como el rechazo de la Cámara abaja al decreto energético para prevenir apagones, el principal reto de Pedro Sánchez será recabar los apoyos necesarios entre sus aliados para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tras dos prórrogas presupuestarias a sus espaldas. Aunque el presidente anunció en julio que esta vez sí presentaría el proyecto para 2026, no especificó si lo sometería a votación en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10

    Los hogares murcianos gastan 130 euros más en alcohol y tabaco que la media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de 40 proyectos de ley, parados por discrepancias en el bloque de investidura

Más de 40 proyectos de ley, parados por discrepancias en el bloque de investidura