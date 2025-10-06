La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia Nacional en 2007. EFE

El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Iglesias Chouzas, condenado por la bomba lapa que mató al bebé en 1991, declara «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas» | La Fiscalía lo ve insuficiente

Jesús J. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que mató ... al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niñoFabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  4. 4 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  5. 5

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  6. 6 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  7. 7

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  8. 8

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  9. 9

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 5 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

El preso etarra &#039;Gadafi&#039;: «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»