El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

El viaje a Madrid del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, rompió el pasado martes con una racha de dos años si ... visitas de Estado para la diplomacia española. Ahora el país se prepara para recibir en este formato al presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Gernika para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

Durante su visita, Steinmeier pasará primero por Madrid, donde será recibido por los Reyes, que también le ofrecerán una cena de gala y, además de mantener un encuentro con Felipe VI y, al día siguiente, el 27 de noviembre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa el 27 de noviembre, según ha informado Exteriores. Además, como en toda visita de Estado el mandatario germano visitará el Congreso o el Senado.

El 28 de noviembre se desplazará al País Vasco, donde acudirá a la localidad vizcaína para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo a la población civil perpetrado por por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces del general Francisco Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil, el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil.

El número de víctimas del bombardeo no se conoce con exactitud y las estimaciones varían significativamente. El Gobierno vasco registró 1.654 fallecidos, aunque algunas estimaciones de expertos y testigos presenciales sugieren un número entre 200 y 300 muertos.

Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en lo que se considera un acto de desagravio a las víctimas de la aviación nazi. El Gobierno alemán, no obstante, envía coronas de flores a la ofrenda floral que se celebra cada 26 de abril en el cementerio de Gernika en memoria de los damnificados del bombardeo, al que acuden representantes de la Embajada alemana en España.

El líder del PNV, Aitor Esteban, se ha calificado este homenaje de «gesto importante por parte de la presidencia alemana». «Seguramente se podía haber hecho antes, pero que haya tomado la iniciativa él, como lo ha hecho en este sentido, es importante», ha valorado.

«Excelentes relaciones»

«La visita de Estado es reflejo del excelente nivel de las relaciones bilaterales que mantienen España y Alemania, socios en la UE y aliados OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del Canciller federal alemán, Friedrich Merz», ha destacado Presidencia del Gobierno en un comunicado.