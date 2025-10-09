La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos del 'caso Koldo', ... donde ha reiterado como ya hizo en su anterior presencia que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chicano, que ha señalado que no se ha leído el último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ha admitido la posibilidad de que esta unidad policial «tenga más competencias» para llegar a estas conclusiones y que por ello intuye que ha encontrado «algunos pagos» del PSOE no facilitados.

Tras ello, el senador del PP Salvador de Foronda le ha preguntado si, por su trabajo fiscalizador, podía aventurar que el PSOE pudiera tener una 'caja B'. «Si le tengo que declarar por lo que dice el informe, que es por lo único que yo puedo declarar, le diré que no», contestó la compareciente en referencia a los análisis sobre las finanzas socialistas realizados entre 2017 y 2020.

Chicano ha insistido, no obstante, en que la unidad de delitos económicos de la UCO y el Tribunal de Cuentas realizan labores distintas, ya que este órgano trabaja con la documentación que el fiscalizador facilita y no puede entrar de oficio. «No somos un órgano antifraude», ha proclamado en varias ocasiones la compareciente, quien ha recalcado que la institución que preside no tiene «autoridad» para «abrir cajas o romper ordenadores».

«Es más, con algunas de las competencias que tenemos, como es la solicitud a los bancos para ver cuál es en el aspecto de la tesorería la situación bancaria de los partidos políticos, hemos tenido algunas dificultades». Con todo esto, Chicano ha señalado que «seguramente» a lo mejor la UCO ha encontrado «algunos pagos» que el partido no ha facilitado al Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el senador De Foronda ha explicado que el informe de la UCO apunta a cobros de Ábalos y Cerdán en sobres en diversos años, denunciando que esta situación «se salta la ley de capitales». A esto, Chicano ha precisado que el último informe que ha visto el Tribunal de Cuentas relacionado con los partidos es del ejercicio de 2020 y el de 2021 está aún pendiente de aprobar.