Los precios desorbitados de Ibiza que desarman a un grupo de amigos: «No sé cómo lo hacen los que viven aquí» Un creador de contenido hace público el precio que pagó con su grupo por tres zumos y una botella de agua

C. García Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Que los precios en las Islas Baleares, y en concreto en Ibiza, están por las nubes no es algo que sorprenda a nadie. Pero, a pesar de estar sobre aviso, no es hasta que uno pone un pie en la isla cuando se da cuenta del nivel estratosférico de lo que se paga por productos de consumo básico, sin ningún lujo.

Es lo que le sucedió al creador de contenido Juanki Municio, que viajó hasta Ibiza con un grupo de amigos hace unos días. Tras una noche disfrutando del ocio noctuno de la isla, los jóvenes decidieron reponer fuerzas y líquidos con un desayuno en una terraza. Lo que no sabían es que unas simples bebidas les iban a costar una cifra desorbitada.

«¿En qué momento cuestan tres zumos y una botella de agua 55 euros?», se pregunta Juanki Municio mientras otro amigo no puede evitar reírse ante la surrealista cuenta. Eso es lo que le costó un desayuno de lujo a este grupo, muy por encima de lo que se paga en cualquier bar fuera de esta zona turística y difícil de abonar si se tiene un sueldo habitual. De hecho, esta cuestión es la misma que se pregunta el creador de contenido tras recibir la cuenta: «¿Pero aquí cuánto cobra la gente por trabajar?».

La publicación no tardó en hacerse viral y abrir debate. Algunos usuarios compartieron experiencias similares con consumiciones 'de lujo', mientras otros señalaron que en Ibiza, sobre todo en locales exclusivos, este tipo de precios no deberían sorprender. Además, también le recordaron que existen otros locales donde los precios son mucho más bajos, pero en zonas menos turísticas.

Cuestión aparte es lo que le costó a este grupo de jóvenes entrar a una discoteca de la isla, conocida por su ambiente nocturno. Iban preparados ya con la tarjeta en la mano para pagar el acceso y la consumición... Hasta que vieron la factura en la entrada. Juanki relata que por cinco personas pagaron 650 euros, y que cuando consultó por las copas que incluía, el portero se sorprendió por la pregunta: «¿Cómo que copas?», explica que le dijo el portero, ya que ese precio solo incluía la entrada.

Sus seguidores tienen claro cuál es la receta para acabar con estos precios desorbitados: «La solución está en NO IR, NO COLABORAR (pagando esa barbaridad de precios)», relata una usuaria. Otra de sus seguidoras, residente habitual en la isla, le explica la difícil situación que viven los locales cuando se enfrenta a ese nivel de precios con sueldos que pocas veces superan los 1.500 euros. «Un piso con una habitación cuesta alrededor de 1.800 euros y los de más habitaciones ni te cuento. Los camareros y chiringuitos ganan más que el mínimo solo por las horas extras y gracias a los turistas como ustedes, que dan propina. Cuando se cierra la temporada, todos los precios han subido en cada año», relata.