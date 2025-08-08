La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández. EFE

El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

Los populares creen que el president catalán ha usado la Generalitat como «instrumento político al servicio» de Sánchez

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:27

El «positivo» balance que ayer hizo el Govern catalán del primer año de Salvador Illa como president no fue compartido por el resto de grupos ... parlamentarios, tampoco por sus socios de investidura. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, tachó los primeros 365 días del dirigente del PSC al frente de la Generalitat de «timo» y le reprochó actuar «como salvavidas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de «ceder» ante los independentistas. «Ha incumplido todo lo que prometió», zanjó.

