Puigdemont se encamina al escenario del mitin del 8 de agosto de 2024 escoltado por la cúpula de Junts antes de esfumarse Nacho Doce/Reuters

Un año después de la segunda fuga de Puigdemont las dudas lo envuelven casi todo

Tres mossos están imputados por ayudar al expresidente catalán en su plan, pero continúan sin aclararse los errores de bulto en el operativo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:33

Anunció que volvería con semanas de antelación. 24 horas antes, además, desveló el lugar y la hora exacta de su reaparición: el Arc del Triomf ... de Barcelona a las 9 horas del 8 de agosto de 2024. El prófugo más buscado de España, cumplió su palabra y dos minutos antes de la 9 de la mañana de aquel jueves se presentó en los alrededores del Parlament donde Salvador Illa iba a ser investido. E incluso dio un discurso de cuatro minutos. Sin embargo, no logró ser detenido.

