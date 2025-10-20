El PP se regodea de la derrota del Gobierno con los autónomos: «No sobran ellos, sobran ministros»

El PP no cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado marcha atrás respecto al denominado «nuevo impuestazo» destinado a los autónomos, que se ... encontró la semana pasada con el rechazo de las asociaciones que los represenyan, de la oposición e incluso de sus propios aliados parlamentarios. Según señalan en Génova, hasta el momento el Gobierno solo ha anunciado que mantendrán las tarifas actuales si enfrentan una derrota en el Congreso y no consiguen el apoyo necesario. Critican que en la Moncloa vean como enemigos a quienes deberían ser apoyados mediante menos impuestos, reiterando que «en este país no sobran autónomos, sobran ministros».

El Ministerio de Seguridad Social ha enviado este lunes a los agentes sociales y a las asociaciones de trabajadores autónomos una nueva propuesta para subir las cotizaciones del colectivo en 2026 en la que apuesta ahora por congelar las cuotas de los tres primeros tramos de cotización y que las del resto suban menos que la inflación. «El Gobierno no recula, simplemente explica lo que hará si son derrotados en la Cámara ante el nuevo impuestazo que querían endosar a los autónomos», apuntan fuentes populares.

Desde el primer partido de la oposición, insisten en que el Gobierno persigue a quienes generan empleo y riqueza en España, lo cual justifica su ausencia en el congreso de Empresa Familiar en Burgos, evento que ha inugurado hoy el Rey y que ha contado con la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Desde allí, y tras anunciar el fin de semana un decálogo de ayudas para autónomos, el líder de los populares volvió a cargar contra la «décima subida» para este colectivo y se comprometió a «revisar» si llega a la Moncloa las 97 subidas de impuestos que se han ejecutado en estos siete años de Gobierno socialista. «No hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce», aseveró.

Alianza «moral» con los trabajadores

En su intervención, Feijóo rebatió el discurso «triunfalista» de Sánchez y su Gobierno e incidió en que la economía española «tiene problemas que abordar», además de que promueve un «sistema corrosivo» en el que «parece no haber diferencias entre trabajar y no trabajar». «El subsidio -afirmó- no puede convertirse en un modelo de vida, ni en un instrumento de control político». Consideró que un Ejecutivo que ve a la empresa como adversario está condenado y avisó de que España necesita «una alianza moral» con los trabajafores, con quienes sostienen la economía.

El líder del PP ahondó en su crítica al Ejecutivo por la falta de Presupuestos y demandó, una vez más, sacar las urnas de nuevo a la calle, porque «cuando un país como Francia no aprueba el presupuesto, hay un cambio de gobierno». Enumeró también los principales motivos que, a su juicio, explican el hartazgo de la clase trabajadora con sus dirigentes comenzando por la «presión fiscal», que asfixia al país; la «frustación» de que los españoles pagan más pero reciben menos; la «impunidad» que se fomenta desde el Gobierno; la «desconfianza» del emprendedor, la «burocracia» y el «intervencionismo».