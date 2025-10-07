La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Efe

El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

Los populares creen que el Ministerio de Hacienda que dirige «debería abrir una investigación»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El PP pedirá la comparecencia «monográfica» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que dé explicaciones por ... los pagos en metálico del PSOE por «cantidades superiores a las legalmente permitidas» que han revelado el último informe de la UCO. Los populares quieren saber por qué los socialistas pueden «saltarse las normas del Ministerio de Hacienda» y pagar en efectivo «sin que conste respaldo documental» a diferencia del resto de ciudadanos. «Montero tiene que explicarnos si las normas en este país se aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido le son indiferentes», afirmó este martes la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara baja.

