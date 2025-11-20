La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Ábalos en una comparencencia parlamentaria Efe

El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos

Las acusaciones populares, que lidera la formación de Feijóo, se suman a la petición de la Fiscalía para que se revisen las medidas cautelares del exministro y su asesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:38

Las acusaciones populares del denominado 'caso Koldo' que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo que condene al ex ministro socialista José Luis Ábalos ... y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

