Leire Díez compareceante los medios el pasado junio. Efe

El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Diez

La supuesta fontanera del PSOE está citada para el 8 de septiembre en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:02

El PP iniciará el curso político enfocado de nuevo en la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y al PSOE y reactivará la 'comisión Koldo' ... en el Senado con la comparecencia el próximo 8 de septiembre de Leire Díez, la exmilitante socialista imputada por cohecho y tráfico de influencias por intentar recabar datos comprometedores del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Lejos de respetar la investigación de la UCO, de los jueces, de la Fiscalía anticorrupción, tenemos un Gobierno más dedicado a despreciar a los jueces, a utilizar a la Fiscalía a su servicio y a perseguir a la UCO. Y en todo esto, quien ha tenido un papel clave es Leire Díez, la fontanera de cabecera de Ferraz», afirmó este martes la portavoz Alicia García.

