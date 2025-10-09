El PP calienta la comparecencia de Sánchez y cita antes a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz

El PP abona el terreno para la futura comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que funciona en el ... Senado, donde tienen mayoría absoluta, y saca la artillería pesada. El plan del primer partido de la oposición es que antes que el presidente del Gobierno, cuya fecha aún está por acordar en la Mesa de la comisión, tendrán que desfilar por la Cámara alta la empresaria Carmen Pano, que confesó en sede judicial haber entregado en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de basura, y los dos últimos gerentes del PSOE Mariano Moreno y Ana María Fuentes en relación a los sobres con el membrete del partido que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibieron el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su hombre para todo, Koldo García. Pano está citada para el próximo miércoles 15 de octubre, mientras que los contables del PSOE lo harán el 23 de octubre.

De esta manera, el interrogatorio de Sánchez será previsiblemente en la última semana de octubre ya que, según confirmaron fuentes de Génova, la intención es que se produzca después de que comparezcan los dos exgerentes socialistas y antes de que el fiscal general, Álvaro Ortiz, lo haga en el alto tribunal el 3 de noviembre. En la Cámara Alta explican que el trámite ordinario obliga a avisar al Ejecutivo con 15 días de antelación, aunque pueden forzar una solicitud de urgencia con sólo tres días previos. «Que nos cuente si recibió dinero de los sobres», señaló la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien avisó al presidente de que «tiene que venir y decir la verdad» so pena de cometer un delito.

En el PP quieren indagar en torno al origen del dinero que se entregaba en efectivo a dirigentes socialistas como Ábalos, Koldo o Santos Cerdán según ha desvelado la UCO. Creen que tanto Pano como los dos gerentes del PSOE son claves en la investigación para desenmascarar la contabilidad en 'b' de la formación. «Sánchez es el máximo responsable de este sistema corrupto. Fue el arquitecto de una red piramidal de tráfico de influencias, abuso de poder, malversación y cobro de mordidas», despachó este jueves la portavoz popular.

Pruebas «demoledoras»

Para los de Feijóo, el último informe de la UCO es «demoledor» y demuestra que por la sede del PSOE «circularon grandes cantidades de dinero en efectivo» sin que se conociera su procedencia aunque sí «que acababa en los bolsillos de algunos dirigentes». Además, «habla literalmente de 'una fuente de ingresos no declarados' y que no se trataría de un hecho aislado». Pruebas más que suficientes, a juicio del PP, para que Sánchez rompa su silencio y explique la «fuente de ingresos no declarados» y el descuadre entre las cifras de la contabilidad que el PSOE puso a disposición de los tribunales y las cuentas y fotografías que revelan las investigaciones de la Guardia Civil.

A la espera de confirmar el día en que Sánchez se siente en la comisión, la otra incógnita está en saber quién asumirá la responsabilidad del interrogatorio, que se espera duro. Entre los nombres que suenan con fuerza está el portavoz del PP en la comisión, Alejo Miranda de Larra, o el del senador y secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano. Fue el número dos de Isabel Díaz Ayuso quien precisamente presentó en 2022 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que supuso el punto de partida en la operación contra Koldo García y la supuesta trama corrupta que salpica también al exministro Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva.