La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la apertura del año judicial. EFE

Perelló rechaza las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial y exige evitarlas

La presidenta del Poder Judicial considera «totalmente inoportunas y rechazables» las críticas provenientes de los «poderes públicos» y pide confiar en las garantías del derecho de defensa

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha rechazado este viernes, durante el acto de apertura del año judicial, las « ... insistentes descalificaciones» al Poder Judicial, instando a Ejecutivo y Legislativo a evitarlas al considerar que solo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

