El fiscal general durante la lectura de su discurso en la apertura del año judicial, presidida por el Rey.

El fiscal general durante la lectura de su discurso en la apertura del año judicial, presidida por el Rey. EFE

El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

Álvaro García Ortiz comienza su discurso en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, convencido «en la independencia del Poder Judicial» ante su próximo enjuiciamiento

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:24

La presencia del fiscal general del Estado ha marcado la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se ha celebrado hoy en ... un solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que ha generado su asistencia desde hace un par de días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal o cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se ha puesto de perfil y ha comenzado su discurso reflexionando sobre su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

