Peinado maniobra para seguir investigando a Air Europa a través de su matriz

El juez Juan Carlos Peinado no da su brazo a torcer. La Audiencia Provincial de Madrid le prohibió investigar el pasado 16 de mayo el rescate de Air Europa dentro del 'caso Begoña Gómez' ... . Una decisión que por ahora ha cumplido al dejar sin efecto este martes la solicitud de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta ayuda. Sin embargo, el magistrado ha maniobrado para seguir su camino por otro lado, en concreto a través de Globalia, matriz de Air Europa.

Para ello, Peinado ha insistido en reclamar a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe pericial sobre la compañía. Una solicitud que efectuó en junio del pasado año y que ahora, más de 11 meses después, reactiva tras el veto del órgano judicial superior. No obstante, en la providencia de 20 de junio de 2024 el instructor no reclamó a la IGAE un informe concreto sobre Globalia, sino sobre «los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU», del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por estos hechos y que nada tiene que ver con Globalia.

En la misma resolución, Peinado ha confirmado que levanta la imputación al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero del PP de Madrid y actual directivo de Instituto de Empresa Juan José Güemes, después de que así lo acordase la propia Audiencia Provincial en el citado auto de 16 de mayo. Los magistrados dijeron sobre el rector que no había indicios de tráfico de influencias, mientras que sobre el exconsejero madrileño del PP indicaron que los hechos por los que se le investigaba -la contratación de la esposa del presidente del Gobierno por el Instituto de Empresa y sus proyectos educativos- no estaban dentro de la causa.

«(Güemes) manifestó conocer a Begoña Gómez desde 2017, así como la experiencia y conocimientos que tenía, considerándola capaz para desempeñar el cargo que se le encomendaba, mediante el contrato laboral suscrito el 1 de agosto de 2018», apuntó el auto, que recordó que estos hechos, al guardar relación con el África Center, quedaban «fuera de la investigación».