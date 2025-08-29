Los partidos estiran en los parlamentos la bronca por los incendios

La situación de los incendios mejora sobre el terreno, pero la bronca política no termina de remitir. El Senado y las cámaras autonómicas se han ... convertido en el escenario donde los partidos tratan de dirimir ahora las responsabilidades por la gestión del fuego, con comparecencias cruzadas y acusaciones de tono elevado. Los llamamientos a recuperar cierta unidad para evaluar los daños y buscar soluciones con la vista en el futuro caen, todavía, en saco roto.

Las Cortes de Castilla y León han sido este viernes un ejemplo de que la disputa parece tener un largo recorrido. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido al Parlamento regional para explicar su actuación durante los incendios, pero se ha encontrado un ambiente hostil. Primero, a las puertas de la cámara, fue recibido con gritos de «Mañueco, cabrón, trabaja de peón» por varios cientos de personas, entre ellos, miembros de los operativos de extinción, que exigían mejoras en sus condiciones laborales. Después, ya en el hemiciclo, ha escuchado duros reproches de la oposición, todo ello en un contexto particular: Castilla y León tiene previsto celebrar elecciones dentro de seis meses, en marzo del próximo año.

Escoltado por alcaldes y presidentes de diputación del PP, Mañueco ha reconocido que «se han cometido errores» y que «toda crisis por definición es imperfecta y siempre mejorable», pero ha subrayado que «quien crea que esta situación es local o autonómica está equivocado» y ha reclamado que no se haga política de los incendios para buscar «réditos partidistas». La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha respondido que el presidente popular sale de la comparecencia «políticamente sentenciado», mientras que el diputado del Grupo Mixto Francisco Igea ha reclamado la dimisión de Mañueco, del que ha dicho que tiene »un Gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenzas». También ha pedido su dimisión el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que lo ha acusado de «no tener vergüenza ni ética» y ha adelantado que acudirán a la fiscalía para «sentarlo en los tribunales». Finalmente, Vox ha denunciado que el Estado «no ha aparecido» durante esta crisis.

En las otras dos comunidades gobernadas por el PP que han sufrido con más voracidad los incendios, Galicia y Extremadura, el panorama político se asemeja al de Castilla y León. La oposición, liderada por el PSOE, ha exigido la comparecencia en los parlamentos autonómicos de los presidentes, aunque con diferente respuesta. En Galicia, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá el 9 de septiembre a petición propia para analizar la gestión de la crisis medioambiental. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha anunciado que no irá al Parlamento regional, y que en su lugar será el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, quien explique la actuación del Ejecutivo autonómico. El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a Guardiola de «no dar la cara» y de «estar superada» por la tragedia.

La tensión en los parlamentos autonómicos es un reflejo, con los papeles cambiados, del clima vivido esta semana en el Senado, donde ha sido el PP el que ha hecho valer su mayoría absoluta para forzar la presencia de los ministros para rendir cuentas de la gestión del Gobierno en los incendios.

El último en comparecer ha sido este viernes el titular de Agricultura, Luis Planas, que ha criticado a los populares por pedir su comparecencia «cuando la prioridad sigue siendo la extinción». Planas ha explicado que se han quemado 362.472 hectáreas, de las que 35.421 corresponden a superficie agraria, y ha criticado la batería de propuestas del PP contra los incendios: «Piden el aumento del adelanto de las ayudas y de los pagos a agricultores y ganaderos hasta el 80%. No es mala fe que lo pidan, es simplemente pura ignorancia. El 16 de julio se aprobó ya ese incremento en Bruselas». Además, ha desatado el enfado de los populares al realizar una referencia a Franco. «Esta derecha no entiende lo que es perder democráticamente. Ustedes han dado un paso atrás, a ustedes les fundaron siete ministros de Franco, es parte de la historia de España, no se arrepientan», ha espetado.

Antes que el titular de Agricultura, pasaron por el Senado los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que defendieron la labor del Ejecutivo. En todos los casos, los populares echaron en cara al Gobierno la falta de medios y la ausencia de coordinación en la lucha de los fuegos.

Entre los rescoldos de la gresca política, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trató este viernes de abrir un espacio a los acuerdos. Desde Orense, donde se ha reunido con representantes sindicales de los efectivos de extinción, Díaz ha asegurado que «las broncas entre los partidos no arreglan los problemas de los ciudadanos» y ha señalado la necesidad de acordar «políticas de prevención, políticas agrarias y mejoras en las condiciones de trabajo» de los bomberos para evitar nuevas tragedias medioambientales.