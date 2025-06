Page se une a las comunidades del PP y recurre al TC el reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a los servicios jurídicos de la Junta la presentación de un recurso de ... inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central, y pactado con Junts, que reforma la ley de extranjería para poder trasladar a de menores migrantes no acompañados de comunidades autónomas tensionadas a otras en las que existan recursos de acogida libres. Page se une, así, a otras regiones gobernadas por el PP, como Aragón o Madrid, que ya han presentado este mismo recurso.

El Ejecutivo regional, que ya había anunciado que estaban estudiando la posibilidad de llevar el decreto al Tribunal Constitucional, considera que se trata de «una imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades y, además, «obliga a asumir gastos sin financiación». «Acoger no es sólo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad», ha asegurado la portavoz de los socialistas en Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

Este recurso llega cinco días después de que el Gobierno de Castilla y León también lo presentase al considerar que esta decisión «vulnera competencias exclusivas» de la región sobre protección y tutela de menores. Un argumento que también utilizó a finales de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para poner en marcha este mismo mecanismo.

Pero las comunidades autónomas no son las únicas que han acudido al Constitucional en lo relativo al reparto de menores extranjeros no acompañados. El Ministerio de Infancia y Juventud anunció la semana pasada que quiere llevar a Aragón a los tribunales por no haberles enviado los datos requeridos hasta en dos ocasiones en relación a la situación en la que se encuentra el sistema de acogida la región.

A pesar de que la ministra Sira Rego ha enfatizado la necesidad de tener esos datos actualizados, para poder realizar una imagen completa de en qué situación se encuentra el sistema de acogida en el país, también ha asegurado que el reparto de los 4.000 menores que saldrán de Canarias y los 400 de Ceutra comenzará este verano.

«Este verano vamos a empezar con la política de traslados», sentenciaba Rego hace una semana. Unas palabras a las que añadía que van «a poner en marcha y se va a aprobar definitivamente la acogida ordinaria en los sistemas, en cada uno de los sistemas de los territorios y este verano vamos a empezar con la política de traslados. Es el compromiso que tenemos, hay una ley que nos ampara y que nos avala y por tanto la ley va a cumplirse».