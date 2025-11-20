La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, este miércoles a su salida de prisión. Efe

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Los populares llamarán en diciembre a la comisión del 'caso Koldo' al ex secretario de Organización del PSOE y a su número dos Juanfran Serrano | No descartan citar a su círculo familiar

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El PP considera a Santos Cerdán una pieza clave en la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno e intentará cercar en ... el Senado al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los populares echan mano de su mayoría en la Cámara alta para lanzar una ofensiva contra el ex secretario de Organización del PSOE tras su puesta ayer en libertad provisional y su círculo de máxima confianza. Cerdán deberá comparecer en diciembre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. «Es una oportunidad para que pida perdón, anuncie que devuelva lo robado y detalle qué instrucciones recibía del 'número 1', Pedro Sánchez», aseguró este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  3. 3 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  4. 4

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  5. 5 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  6. 6 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  7. 7 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán