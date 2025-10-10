La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
La líder opositoria venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. AFP

El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España

El PP felicita a la líder opositora venezolana mientras el Gobierno recuerda que «trabajó intensamente» para su liberación

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un espaldarazo a la oposición antichavista en España, especialmente en ... un momento en el que Venezuela llevaba meses relegada a un segundo plano en los mentideros políticos españoles, más centrados en Gaza o Ucrania. Además de volver a poner sobre la mesa a nivel mundial el supuesto fradude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, rodeadas de dudas por la falta de pruebas que certifiquen la victoria que se autoatribuye Nicolás Maduro, el galardón empoderó a PP y Vox en sus acusaciones al Gobierno de «blanquear» al régimen bolivariano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  9. 9 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995
  10. 10 Detenido un violento grupo criminal que asaltó a seis personas en Jumilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España

El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España