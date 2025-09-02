La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Borja Sémper, el lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP. EP

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El portavoz del PP se está sometiendo a un tratamiento después de anunciar que sufría cáncer

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:31

Mes y medio después de anunciar su retirada temporal del primer plano de la política para tratarse de un cáncer, el portavoz del PP, Borja ... Sémper, reapareció este lunes en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez.

