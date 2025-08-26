Marlaska acusa al PP de «utilizar» la tragedia del fuego y le insta a sumarse al pacto de Estado climático No obstante, el Gobierno estudiará el plan de Feijóo contra los incendios, pero cuestiona el registro de pirómanos que propone

Martes, 26 de agosto 2025, 15:15 | Actualizado 15:42h.

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este martes al PP que «deje de utilizar las tragedias» y se sume al pacto de ... Estado contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno como consecuencia de la ola de incendios que ha asolado al país este verano. No obstante, aseguró que «cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada» en respuesta al plan contra incendios presentado este lunes por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre la creación de un registro de pirómanos y que estén controlados con pulseras telemática, una de las medidas más llamativas que defendió el jefe de la oposición, Marlaska ha señalado el «desconocimiento» del gallego en esta cuestión. Ha argumentado que la eficacia de un registro de pirómanos ya ha sido contestada en distintos medios por un fiscal especialista de medio ambiente, por la propia Fiscalía en su memoria y las memorias del Seprona y ha incidido en que no se puede identificar «al pirómano con el incendiario». «Hay que ser más serio a la hora de hablar de esta complejidad para no causar alamar social», defendió el ministro durante la rueda posterior al Consejo de Ministros.

