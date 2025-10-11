La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid.

Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid. José Ramón Ladra

Federico Trillo

Expresidente del Congreso y exministro de Defensa
«Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»

Con su 'Memorias de anteayer' en las librerías, aboga por entenderse con Vox ante unas elecciones «a vida o muerte» y le urge a no «petardear» al PP

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Federico Trillo (Cartagena, 73 años) está en forma. Tanto como para haber escrito 'Memorias de anteayer', un relato desde las entrañas, políticas y sentimentales, de ... cómo Manuel Fraga refundó el centroderecha español tras la Transición y cómo José María Aznar, con el que él presidió el Congreso y fue ministro de Defensa, lo aglutinó bajo el paraguas del PP de las mayorías amplias. Añorante del bipartidismo y tan libre como para fiscalizar a los suyos, en la biografía de Trillo aún resuena con humor aquel «Manda huevos» que aireó un micro abierto en una enrevesada votación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 150 litros
  3. 3 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  4. 4 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  5. 5 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  7. 7

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  8. 8 Así hemos contado el segundo día de la dana 'Alice' en la Región de Murcia
  9. 9 La primera ronda de Copa ya tiene fecha: este es el día y la hora de los partidos de los equipos de la Región de Murcia
  10. 10 Vecinos de Los Nietos, en alerta y con miedo ante la nueva dana: «Seguimos con los mismos problemas de hace seis años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»