Jordi Casas posa ante el Congreso, donde fue diputado por CiU durante casi una década. Virginia Carrasco

Jordi Casas

Ex diputado y exsenador de CiU y miembro la patronal Foment
«La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»

Casas descarta que quede en Junts «nada» del catalanismo que él ejerció en las Cortes y cree que «lo racional» es que Sánchez convoque ya elecciones

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

Dice que, aún hoy, algún camarero del Congreso lo reconoce y le hace sentir «la añoranza» del tiempo perdido. El de la era de los ... acuerdos con gobiernos del PSOE y del PP de la extinta CiU con la que Jordi Casas (Sabadell, 1954) fue diputado y senador en Madrid. Con gusto por seguir bien informado, Casas ejerce hoy en la influyente patronal catalana, Foment, y preside, en plena opa de BBVA, la Asociación de Accionistas Minoritarios del banco que lleva el nombre de su ciudad natal.

