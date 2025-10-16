La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Koldo García llega al Supremo para declarar el pasado verano Chema Moya/Efe

Koldo vuelve hoy al Supremo tras el silencio de Ábalos y sin intención de tirar de la manta

El exasesor, señalado por la UCO como «gestor y custodio» de fondos «opacos» del exministro, se inclina por no declarar ante el juez esta mañana

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:00

Koldo García comparece esta mañana por tercera vez ante el Tribunal Supremo convertido, sorprendentemente, en una de las piezas más sólidas del caso que lleva ... su nombre. El que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha sido el gran muñidor del pacto de silencio con su exjefe y la persona que desde junio viene evitando que el exdirigente socialista flaquee y acabe por aceptar un pacto con la Fiscalía para autoincriminarse y, de paso llevarse por delante al propio Koldo, entre otros.

