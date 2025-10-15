La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado

Puente se queja de que la cámara deje en manos de una hipotética orden de prisión la suspensión de un parlamentario contra el que pesan «consistentes indicios» de «graves delitos»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Leopoldo Puente, en su auto en el que desgranó los motivos por los que deja por el momento en libertad a José Luis Ábalos, incluyó ... una sorprendente petición al Congreso de los Diputados: una «reflexión» sobre el «estupor» que -en su opinión- supone que el exministro siga ejerciendo sin limitación alguna como parlamentario en la Cámara baja a pesar de los «consistente indicios» que ya pesan contra él en el 'caso Koldo' y que apuntan a que cometió «graves delitos». Ilícitos, además, recuerda el instructor, estrechamente vinculados con su papel en la «función pública».

