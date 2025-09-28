La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en las calles de Madrid. EFE

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

Cinco resoluciones de las audiencias de Madrid y de Badajoz recogen las sospechas sobre el ascendiente de la Presidencia del Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:40

La figura de Pedro Sánchez y su posible influencia planea sobre los dos casos judiciales que acorralan a sus familiares más cercanos. La posibilidad de ... que el jefe del Ejecutivo, a través de la figura de la Presidencia, tanto por activa como por pasiva, pudiera haber favorecido las carreras profesionales de su mujer y de su hermano no solo ha aflorado en las resoluciones de los jueces Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez, y de Beatriz Biedma, la juez de la causa contra David Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  7. 7 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano