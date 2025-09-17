La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el martes, en el Senado. EFE

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

El partido de Puigdemont constata que existe «indignación» entre la ciudadanía por el «caos ferroviario»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:11

Junts se ha unido este miércoles al PP y Vox para reprobar por tercera vez en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... que culpan del caos ferroviario. A la 'rebelión' del partido de Carles Puigdemont, uno de los socios de investidura, se ha sumado también ERC, que no ha querido votar en contra de la reprobación y se ha abstenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  9. 9

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente