Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha jactado de que Illa ha recibido «instrucciones» del presidente del Gobierno durante su reciente encuentro en Lanzarote, en las vacaciones estivales. Junts valora el encuentro de esta tarde en Bruselas, pero avisa de que no es a cambio de nada. La cita entre el líder del PSC y el de Junts llega en vísperas de que se inicie la negociación de los Presupuestos del Estado y catalanes y puede allanar una próxima reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Turull ha insistido en que no buscan una foto, que por otro lado ya podían haber tenido, según ha señalado en TV3, hace un año y medio. Una reunión entre el presidente del Gobierno y el expresident de la Generalitat sería «importante», según el número 2 de Junts. Los postconvergentes creen que sería «fundamental» pues supondría, a juicio de los nacionalistas, el «reconocimiento» de Puigdemont como «actor de primera fila». Supondría su «amnistía política», según Junts. «Sería una manera de mostrar que, a pesar de que hay jueces que no quieren aplicarle la amnistía, se le reconoce políticamente como actor principal«, ha destacado.

En cualquier caso, Junts advierte de que a pesar de su relevancia, esta reunión no es una «condición» para su apoyo a los Presupuestos. «No lo arregla todo», ha avisado Turull. La clave, siguen insistiendo los independentistas, es el cumplimiento de los acuerdos por los que Junts invistió a Pedro Sánchez. «Si el PSOE cumple», Junts respaldará las cuentas del Gobierno, si no, «que se atenga a las consecuencias», ha avisado. La amenaza de la ruptura lleva meses sobrevolando las negociaciones, aunque los junteros no acaban de consumar el órdago: primero exigieron una cuestión de confianza y al final la retiraron a cambio de más tiempo de prórroga para intentar arrancar nuevas cesiones al Gobierno. «No estamos para salvar al PSOE y suicidarnos nosotros», ha asegurado.

Junts elude el debate sobre si prefiere un Gobierno del PSOE o del PP y mantiene la advertencia de que en los próximos tiempos deberá tomar una decisión sobre el futuro de la legislatura. En otoño pasarán cosas, afirmó en el mes de agosto Carles Puigdemont. Turull ha reiterado la amenaza. «Los mediadores nos piden tiempo», ha señalado el secretario general juntero, que ha reclamado a los socialistas avances en la resolución del conflicto y en las carpetas de la oficialidad del catalán en la UE y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, que está bloqueada por la negativa de Podemos.

El futuro de la legislatura se sigue negociando entre el PSOE y Junts en una mesa de Suiza. Tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, los socialistas han apostado por José Luis Rodríguez Zapatero. Junts ha dicho que no ha pedido a Sánchez que cambie el interlocutor, pero en cambio sí ha reclamado un perfil de alguien resolutivo «con autoridad de negociación», capaz de que se cumpla lo que acuerda en Ginebra.