Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder postconvergente, Carles Puigdemont, estén ... negociando el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Díaz aseguró ayer que está negociando directamente con Puigdemont la posición la los junteros. Turull ha desmentido a la ministra de Trabajo desde Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). «No me consta que estén negociando», ha asegurado. El dirigente nacionalista ha señalado que quienes pilotan las conversaciones con el Gobierno y con Sumar son él mismo y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Junts ha advertido en cualquier caso de que está donde está cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal de Díaz y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma que considera más bien un eslogan. Seguiremos hablando, ha apuntado, pero a su juicio, la vicepresidenta ha forzado la votación y el margen para llegar a un acuerdo «es muy reducido». El Gobierno se expone al primer revés parlamentario desde el inicio del curso político como aviso para navegantes de cara a la negociación de los Presupuestos.

Turull, un acto con las juventudes de su partido, ha vuelto a cargar contra la cúpula judicial española, de quien depende, ha dicho, el regreso de Puigdemont amnistiado. Según el dirigente nacionalista, el expresidente de la Generalitat volverá a Cataluña tras haber ganado en Europa la batalla a la cúpula judicial española. Una cúpula, que personalizado en Llarena y Marchena, a la que ha acusado de dar un «golpe» contra la democracia, de rebelarse contra el Estado de derecho y de ser garante del «atado y bien atado franquista». Turull les ha emplazado a hacer política, presentándose a las elecciones por Vox o creando un partido si consideran «moderada» a la formación de Abascal.

Turull ha replicado al presidente de la Generalitat, y le ha advertido de que los problemas de convivencia no se sitúan en Cataluña, sino entre Cataluña y el resto de España. Illa ha asegurado este domingo en La Vanguardia que no habrá normalidad en Cataluña hasta que regrese Puigdemont y Junqueras pueda presentarse a las elecciones. «Bienvenido» a esa posición, le ha reprochado Turull, que ha recordado que el dirigente socialista no siempre ha defendido la amnistía y le ha avisado de que no se puede defender los derechos de Puigdemont y Junqueras y al mismo tiempo hablar de una normalidad «impuesta e impostada».

Turull ha desmentido también al secretario general del PP, Miguel Tellado, que ayer afirmó que los populares se entienden con Junts, porque es un partido de centro derecha. «Con este PP ni a la vuelta de la esquina», ha afirmado. El número dos postconvergente ha asegurado que al PP «no le perdonan» lo que está haciendo con la petición de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE.