El secretario general de Junts per Catalunya Efe

Junts cree que Sánchez está anticipando el calendario electoral

Los de Puigdemont advierten al Gobierno: o resultados o ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:10

Junts per Catalunya cree que Pedro Sánchez puede estar anticipando el calendario electoral con el anuncio que ha hecho este jueves de que se presentará ... candidato en la próxima cita con las urnas, prevista para 2027. Así lo ha considerado este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha insistido en que, «en semanas», la formación nacionalista tomará una decisión sobre si rompe con los socialistas.

