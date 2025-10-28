La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, junto al secretario general, Jordi Turull, y la vicepresidenta, Mí­riam Nogueras Efe

Junts aleja la moción con el PP y rechaza la mano tendida del Gobierno: «Tumbaremos votaciones en barrena»

La pregunta de la consulta a la militancia para ratificar la ruptura con Sánchez: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección de dar por finalizado el acuerdo de investidura?»

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 28 de octubre 2025, 11:02

Junts ha insistido este martes, el día después de romper con Pedro Sánchez, que su decisión es irreversible y que no tiene vuelta atrás. ... Los postconvergentes pasan formalmente a la oposición, retiran el apoyo a los socialistas en el Congreso y dan por concluida la mesa de Suiza, que no volverá a reunirse. El consejo nacional del partido celebra esta tarde una reunión extraordinaria para ratificar la decisión de la ejecutiva y aprobar la pregunta que someterá a consulta de la militancia: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección de dar por finalizado el acuerdo de investidura ante los reiterados incumplimientos?». Los más de 6.000 asociados de la formación tienen entre el miércoles y el jueves para dar su opinión. No se esperan sorpresas.

