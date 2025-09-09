La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado ante el Rey en la apertura solemne del año judicial este septiembre Chema Moya/Efe

El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El instructor Hurtado, que descarta suspender cautelarmente a García Ortiz, destaca que la supuesta revelación de secretos ha puesto «en cuestión el prestigio de la institución»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:09

Punto y final. Un año y medio después de que en marzo de 2024 se filtrara a la prensa que el novio de Isabel Díaz ... Ayuso se enfrentaba a una causa por un doble delito fiscal, el Tribunal Supremo ordena sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española, acusado de haber maniobrado para airear que la pareja de la presidenta madrileña estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria como presunto defraudador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  5. 5

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  6. 6

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros