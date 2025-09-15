La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en su declaración ante el juez del Supremo. EFE

El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados

Puente rechaza las diligencias reclamadas por la defensa del exdirigente socialista preso, entre ellas la citación de los agentes de la UCO que elaboraron el informe incriminatorio o el comandante que entregó teléfonos a Koldo desde los que se hicieron las grabaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:14

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la batería de diligencias que reclamó la semana pasada la defensa de Santos Cerdán, el exsecretario ... de Organización del PSOE que permanece en prisión preventiva desde finales de junio. Entre ellas, la petición para que la Guardia Civil informase si estaba investigando a otros aforados en esta causa, además del diputado José Luis Ábalos, o la testifical de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que elaboraron el informe incriminatorio sobre Cerdán del pasado 5 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  5. 5 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  6. 6 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  7. 7

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  8. 8 Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid
  9. 9 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa
  10. 10

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados

El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados