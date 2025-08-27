La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', irrumpe en la rueda de prensa de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en junio pasado. EFE

El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

Una asociación profesional de guardias civiles acusa a la exmilitante del PSOE de presunto cohecho y tráfico de influencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:06

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denuncia remitida inicialmente a otro órgano por delitos ... de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el escrito fue presentado por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). El colectivo considera que Díez tenía como «objetivo claro» obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirige como policía judicial causas como las dirigidas contra el fiscal general del Estado o el 'caso Cerdán', y que lo hacía presuntamente «actuando en nombre de cargos del PSOE».

