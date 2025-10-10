El juez asegura que el informe de Ábalos «nada tiene que ver» con «corruptelas del Gobierno»

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán', ha rechazado la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE en ... la que reclamaba explicaciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que en el plazo de 24 horas informase sobre una supuesta filtración del informe de la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, basada en unas declaraciones públicas del secretario general del Partido Popular Miguel Tellado.

Puente considera que los argumentos en los que se basa dicha petición del investigado se sustentan sobre «inconsistentes conjeturas» y que la proclamación de Tellado, en una rueda de prensa el pasado viernes en Oviedo, que un informe de la UCO iba a ser presentado en un «tiempo próximo», constituye «un pronóstico de muy poco riesgo, al alcance de cualquier persona mínimamente informada», puesto que el propio instructor se lo encargó a la citada unidad policial.

El juez, que tampoco acepta el aplazamiento de las declaraciones de Ábalos y su asesor ministerial Koldo García para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, por la imposibilidad de acudir de los dos abogados de Cerdán, detalla que la referencia a una posible filtración de la UCO descansa «en una pura y simple especulación, carente del más mínimo fundamento».

Señala para ello que pese a que existen dos premisas ciertas, las declaraciones efectuadas por Miguel Tellado el viernes pasado y la presentación, una hora y media después, ante este Tribunal Supremo del informe de la UCO, la defensa no aporta el más sólido indicio para establecer una conexión.

«Nada tiene que ver con el informe»

En cualquier caso, Puente asegura que ya se ha señalado que la proclamación de que un próximo informe policial iba a ser presentado en la causa «constituye un pronóstico de muy poco riesgo, al alcance de cualquier persona mínimamente informada (no se olvide que el Partido Popular está, además, personado en esta causa especial como acusación popular)«.

Del mismo modo, añade que «no existe elemento alguno que permita considerar, ni siquiera en términos de probabilidad razonable, que la creencia expresada por el señor Tellado (que como fácilmente puede comprobarse nada tiene que ver con el concreto contenido del mencionado informe) traiga causa de ningún tipo de filtración eventualmente atribuible a la fuerza policial actuante».

En su escrito, los abogados de Cerdán sostuvieron a partir de una secuencia cronológica de lo sucedido que existe una «relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición». En concreto, Tellado comunicó desde un acto en Oviedo a las 11:00 horas que «está caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y las corruptelas de un Gobierno que roba. Estoy seguro que en en muy pocas horas lo podemos comprobar», dijo en público. Pues bien, a las 12:39 horas el citado documento entró en el registro del Supremo.