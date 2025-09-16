IU presiona a Sumar para que acelere la aprobación del embargo de armas a Israel

Izquierda Unida mete presión a Sumar para que fuerza al PSOE a aprobar de inmediato el embargo de armas a Israel que el propio Pedro ... Sánchez anunció hace ocho días. Antonio Maíllo, coordinador general de IU, instó este martes a los representantes de la coalición en el Gobierno a que planten a los socialistas en Consejo de Ministros hasta que no se apruebe el decreto. Sin este paso, señaló Maíllo, «no puede existir normalidad dentro del Ejecutivo». En cualquier caso, el líder de IU descartó que ese posible plante sea una antesala de una ruptura en la coalición de Gobierno y limitó la acción a una forma de protesta.

Sin llegar a la posición de IU, Sumar y sus partidos aliados han exigido al Gobierno que lleve al Consejo de Ministros de la próxima semana, «sin más dilación», el embargo de armas. «Tiene que ser la semana que viene», ha afirmado la portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal.

En la misma línea, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha asegurado que «el decreto debe estar listo cuanto antes e incluirse en el orden del día del próximo Consejo de Ministros. De no ser así, supondría un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno».

Más Madrid, otro de los miembros de la mayoría de la investidura, también reclamó celeridad. «Puede ser un tema complejo, pero el Gobierno tiene maquinaria jurídica y de asesoramiento suficiente para aprobarlo», ha subrayado la diputada Tesh Sidi.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aumentó la presión sobre el Ejecutivo por el embargo de armas. «Si un presidente del Gobierno quiere hacer algo, no anuncia una medida y dos semanas después no tenemos un embargo de armas fantasma. En un Gobierno serio, primero se preparan las medidas y luego se anuncian. Solo quieren el titular. Están tomando el pelo a la gente porque se van a poder seguir pasando armas a través de las bases», aseguró Belarra.

Sobre las protestas contra la Vuelta, la dirigente de Podemos ha calificado la actuación de la Policía como «un ejercicio de represión sin precedentes contra una manifestación que por la mañana decían admirar». «Pido coherencia y seriedad con un tema que es muy grave. No soy presidente del Gobierno ni soy del PSOE, pero todo lo que veo me hace pensar que el PSOE está pensando más en elecciones que en gobernar», ha aseverado.

Respeto al pacto

Pese a mantener divergencias durante los dos últimos años sobre la forma de actuar frente a Israel, PSOE y Sumar han ido de la mano en las principales decisiones sobre la invasión de Gaza y los de Yolanda Díaz han evitado críticas del calibre de las vertidas por Podemos. En este sentido, el pacto de coalición en el que la matería exterior queda en manos del presidente del Gobierno ha sido respetado hasta ahora de forma esscrupulosa.

Ello a pesar de que la vicepresidenta segunda y los ministros afines mostraron desde un primer momento y sin ambages su pleno apoyo a la causa palestina, lo que sumado a otros muchos encontronazos ha llevado a Israel a prohibir a Díaz y Sira Rego la entrada en su territorio.