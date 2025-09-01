La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista en TVE RTVE

Sánchez rechaza convocar elecciones si el Congreso le tumba los Presupuestos

El presidente del Gobierno descarta también dimitir en caso de que los casos que afectan a su entorno político o familiar acaben en condena y alega que en España «hay jueces haciendo política»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:41

Pedro Sánchez no tiene la más mínima intención de adelantar elecciones. Ni siquiera en caso de que el Congreso acabe tumbando el proyecto de Presupuestos ... que, esta vez sí, después de dos años de legislatura, se ha comprometido a llevar a la Cámara baja. Lo había insinuado ya pero nunca había llegado a ser tan explícito como este lunes. La vara de medir que en su día pretendió aplicar a Mariano Rajoy, ya no le vale. «Vamos a pelear para aprobarlo y si no -dijo- seguiremos con los de 2023».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  3. 3

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  4. 4 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  8. 8 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  9. 9

    Una vecina de Los Mateos, en Cartagena, reclama 250.000 euros por vivir junto a un suelo contaminado
  10. 10

    Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez rechaza convocar elecciones si el Congreso le tumba los Presupuestos

Sánchez rechaza convocar elecciones si el Congreso le tumba los Presupuestos