La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Europa Press

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

El instructor del Supremo ha dado luz verde a esta acusación menos gravosa que la revelación, pero que le podría inhabilitar igualmente

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Álvaro García Ortiz se sentará este otoño en el banquillo del Supremo para responder por su supuesta implicación en las maniobras en marzo de 2024 ... para revelar datos de la investigación por doble fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. En alto tribunal nadie se atreve a avanza el resultado de un juicio sin precedentes en la historia judicial española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  6. 6

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  7. 7 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia
  10. 10 Cristóbal Casado coge el relevo en la alcaldía de Águilas de manos de Mari Carmen Moreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito &#039;menor&#039; que amenaza al fiscal general